Philips krijgt ruim 21.000 klachten over apneu-apparaten, 124 sterfgevallen gemeld

D66-wet Voltooid Leven op de tocht na kritiek Raad van State

De Raad van State vindt dat de D66-initiatiefwet voor een vrijwillig levenseinde nog niet goed genoeg is. Er zijn meer waarborgen nodig om vast te stellen dat mensen echt in aanmerking komen voor euthanasie, heeft de afdeling advisering al in december 2020 vastgesteld. Het advies is deze vrijdag pas gepubliceerd.

12:28