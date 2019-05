Piek hooikoortsseizoen in aantocht

Voor mensen die allergisch zijn voor graspollen breekt een zware periode aan. Rond 25 mei begint de piekperiode van het graspollenseizoen, waardoor tot eind juni de kans op hooikoortsklachten zeer groot is. Ook bloeien in die periode de zuring en de weegbree, wat eveneens tot allergische klachten kan leiden.

Volgens Weeronline, Wageningen University en het Leids Universitair Medisch Centrum doen hooikoortspatiënten er goed aan hun medicatie de komende weken af te stemmen op erg ongunstige condities. Klachten bestaan uit niesbuien, snotteren, hoesten en branderige en rode ogen.

De afgelopen weken was de concentratie graspollen in de lucht nog relatief laag. Het koude en droge weer remde de bloei van de grassen. Nu het warmer wordt en er af en toe een bui kan vallen, zal de hoeveelheid grasstuifmeel in de lucht snel toenemen. Tot ver in de zomer zijn er bloeiende grassen.

20 graden

Vandaag bereikt de temperatuur in de middag op veel plaatsen de 20 graden. ,,Dat is voor het eerst in deze maand", stelt meteoroloog Diana Woei van Weerplaza. Als de zon flink doorbreekt kan het vandaag in het oosten van het land zelfs 23 of 24 graden worden, aan zee ligt het kwik een paar graden lager.

Volop zonnig is het niet, want in de loop van de dag ontstaan flink wat stapelwolken. Woei: ,,De stapelwolken worden alsmaar dikker met het stijgen van de temperatuur, sommige dikke stapelwolken groeien uit tot buien. De meeste buien vallen in het binnenland, de kust blijft waarschijnlijk gevrijwaard van buien. Bij buien is er wel kans op onweer.”

Morgen gaat de zon vaker schuil achter de bewolking. Ondanks de bewolking kan de temperatuur opnieuw oplopen tot ruim 20 graden landinwaarts. ,,Toch blijft de lucht onstabiel, waardoor er net als vandaag regen- en onweersbuien kunnen ontstaan”, aldus Woei.