Pietertje 'kom maar efkes wisselen jongen' is nu 14 en eet geen pindakaas

Voor Lesley was het een verrassing dat juist híj op zesjarige leeftijd geselecteerd werd tijdens de auditie voor de reclame over een opgroeiende Pieter van den Hoogenband, geproduceerd door Alfred International. ,,We moesten met zijn allen voetballen, en ik kon er echt niks van. Maar uiteindelijk was dat juist waar ze naar op zoek waren. Iemand die gewoon niet kan voetballen. En ik kan het écht niet."

Op een voetbalveld in Amsterdam-Noord stond Pietertje vandaag - op Nationale Pindakaasdag - weer in een gestreept voetbalshirtje. Zeven jaar na de opnames van de reclame. Het haar van Pietertje is inmiddels blauw, en in plaats van een schattig ventje staat hier een flinke jongen van veertien. Op het drassige veld laat hij nog even zien dat hij het voetballen nog steeds niet echt onder de knie heeft. Zonder gêne trapt hij een balletje op het doel. Faliekant naast. Het kan de Zaandamse Lesley weinig schelen. Ook de boterhammen met pindakaas mist hij niet. ,,Ik moest tijdens de opnames echt stapels boterhammen met pindakaas eten. Maar eigenlijk hou ik er helemaal niet van. Ik eet liever wat anders op mijn brood."

Volledig scherm Inmiddels is Pietertje 14. © ADR

Handtekeningen

Het enorme succes van de reclame, die in 2010 de Gouden Loeki won en in 2015 werd genomineerd voor het beste tv-spotje aller tijden, heeft zeker impact gehad op het leven van de jonge Lesley. ,,Als ik naar een pretpark ging, kon ik niet normaal rondlopen, of er werd al om mijn handtekening gevraagd." Ook Pieter van den Hoogenband zelf heeft Lesley ontmoet. ,,Toen ik hem ging ontmoeten was hij heel erg verrast. We zijn naar een wedstrijd gegaan en toen fans met hem op de foto wilde, zei hij: je moet bij Pietertje wezen! Dat was erg leuk."

Veel acteert Lesley nu niet meer. Door ziekte heeft hij soms moeite met praten. Wel heeft hij een paar keer gefigureerd in films. Aan het opnemen van het spotje voor Calvé heeft hij mooie herinneringen. Behalve die stapels boterhammen met pindakaas dan. Die slaat Lesley nog steeds liever over.

Volledig scherm Pietertje zoals we hem herinneren. © ADR