Piloot wil rondje boven Amsterdam vliegen, maar wordt tegengehouden: 'Dan wordt iedereen wakker’

,,Is er een kans dat we een rondje boven Amsterdam mogen maken op 4000 voet (1200 meter)”, vraagt de piloot vlak voor 22.30 uur. ,,Vliegen over Amsterdam op 4000 voet?” vraagt een verontwaardigde luchtverkeersleider. ,,Ja, dat is wat we verzoeken”, antwoordt de piloot meteen. ,,Dat is niet mogelijk, heel Amsterdam zal dan wakker worden, volgende keer moet je Amsterdam maar bezoeken als alles weer open is”, reageert de luchtverkeersleiding.