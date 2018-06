Pinkpopdrama: verkeer mocht maar 30 kilometer per uur

Op de weg waar maandag vier Pinkpopbezoekers geschept werden , gold een tijdelijke maximumsnelheid van dertig kilometer per uur. Of de bestuurder zich daar aan gehouden heeft is onduidelijk. Uiterlijk morgen beslist justitie of er opzet in het spel was.

Quote Iedereen vloog aan de kant. We wisten meteen dat het heel heftig was Gino Bombrini Rond Pinkpop gelden veel tijdelijke verkeersmaatregelen voor een veilig en soepel verloop van het festival. Afsluiting van de Mensheggerweg, waar de aanrijding plaatsvond, was een van die maatregelen. Ook gold er tot en met maandag nog de maximumsnelheid van dertig kilometer per uur, volgens het verkeersbesluit van de gemeente Landgraaf. Of de bestuurder van het witte bestelbusje zich daaraan gehouden heeft is onduidelijk. Ooggetuigen spraken van een 'harde knal' tegenover deze website: ,,Iedereen vloog aan de kant. We wisten meteen dat het heel heftig was.''

De gemeente Landgraaf gaat niet inhoudelijk in op vragen over de verkeerssituatie. Justitie onderzoekt of alle regels zijn nageleefd. Uiterlijk morgenmiddag besluit het Openbaar Ministerie of er opzet in het spel is en de chauffeur strafrechtelijk vervolgd wordt voor de fatale crash. Zo niet, dan wordt de dodelijke aanrijding beschouwd als een verkeersongeval. Maar ook in dat geval kan de bestuurder nog onvoorzichtig of roekeloos rijgedrag verweten worden.



Volledig scherm Passage uit het verkeersbesluit van de gemeente Landgraaf. © AD

Crash

Na afloop van het popfestival in Limburg schepte Danny S. uit Heerlen maandag vier festivalgangers nabij de ingang van camping B. Eén man overleed, drie anderen raakten zeer zwaargewond. De bestuurder meldde zich later maandag bij de politie, hij zit nog vast. Na de eerste verhoren sluit het OM het scenario van een terroristische aanslag uit. De vader van S. kan zich niet voorstellen dat er opzet in het spel is, verklaarde hij: ,,Dit moet een ongeluk zijn. Hij gebruikt geen alcohol of drugs.'' Twee ooggetuigen van de aanrijding vermoeden dat de chauffeur 'afgeleid' was: ,,We waren twintig, dertig meter op weg en toen gebeurde het: een harde knal. Iedereen vloog aan de kant.''

Stille tocht

In Zuid-Limburg heerst verslagenheid over het Pinkpopdrama. Er zijn plannen voor een stille tocht in Landgraaf. In de Ierse pub Erin's Isle in Heerlen is het verdriet extra groot: alle vier de slachtoffers kwamen regelmatig in het café: ,,Bij ons zullen de hele week vier kaarsjes branden'', zei de eigenaar tegen deze website.

Volledig scherm Bloemen, kaarsen en kaartjes op de plek van de aanrijding. © ANP