‘Pinksterweekeinde wordt mogelijk koudste in 70 jaar’

Het lange Pinksterweekeinde wordt mogelijk het koudste in 70 jaar. De voorspellingen zijn niet best. Als het langdurig regent, en de kans is behoorlijk, blijft de maximumtemperatuur steken op zo’n 12 graden.

Vooral vrijdag en zaterdag dreigen nat te worden, verwacht weerman Wilfred Janssen van Weerplaza. Als het droog is kan het kwik oplopen tot hooguit 15 graden Celsius, terwijl 18 tot 19 graden normaal is. ,,De lente staat tot dusver op de 30e plaats van koudste lentes van de afgelopen honderd jaar. Er waren er dus 70 warmer.’’

We waren natuurlijk verwend afgelopen jaren met de warme zonnige en droge lentes vol zomerse dagen. Dit jaar is een ouderwets Hollandse lente, fris en nat. Echt een beetje zoals het vroeger was, zegt weerman Janssen. ,,Halverwege de vorige eeuw was de gemiddelde temperatuur in de lente 8,3 graden. We zitten nu op 8 graden terwijl de laatste jaren 9,9 graden normaal is. Het is nu veel te koud.’’

Regenjassen

De koudste Pinksteren sinds 1951 kende Nederland in 2016. Op eerste pinksterdag werd het in De Bilt slechts 12,1 graden en op tweede pinksterdag 13,6 graden. ,,Het zal erom hangen, als het veel regent kan het kouder worden dan in 2016. Maar daar is nu nog niets met zekerheid te zeggen.’’

Gemiddeld is het met Pinksteren 19,7 graden. Het warmst was het in 1903. Zowel op eerste als op tweede pinksterdag werd het in De Bilt ruim 29 graden.

Wie kampeerplannen heeft: regenjassen én het kacheltje mee naar de camping. In de aanloop naar Pinksteren wordt het niet veel beter. Iedere dag valt er regen en het wordt hooguit 15 graden. Zaterdag staan er ook hagelbuien op het programma.

Neerslagtekort

Het frisse natte weer heeft er wel voor gezorgd dat er dit jaar geen neerslagtekort is. In 2018, een van de droogste zomers ooit, was er al zo’n 8 centimeter minder regen gevallen dan de ontluikende natuur nodig had. En vorig jaar was het tekort half mei al 11 centimeter. Dit jaar is er, op een paar millimeter na, genoeg regen gevallen om de verdamping en de waterbehoefte van bossen en velden bij te benen. En dat hoort eigenlijk niet in de lente. ,,Het is normaal dat er in het voorjaar een neerslagtekort ontstaat.’’