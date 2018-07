Pinnen gemakkelijk en snel? Zorg toch voor wat cash op zak

Problemen bij supermarkten, benzinepompen, koopavonden en zelfs bij het concert van rapper Eminem in Nijmegen. Tussen 19.00 en 20.30 uur was het gisteravond voor een grote groep mensen onmogelijk om te pinnen of geld uit de muur te halen. Het gevolg van een mislukte software-update van betaalgigant Mastercard. De schade voor onder meer winkeliers loopt waarschijnlijk in de miljoenen. ,,Het was een grote storing, daar moeten we niet kinderachtig over doen,” aldus Berend Jan Beugel namens Betaalvereniging Nederland.



Een storing van dergelijk formaat is zeldzaam in ons land. De Nederlandse Bank heeft voor 2018 de norm ingesteld dat het pinverkeer 99,88 procent van de tijd storingvrij moet zijn. Een norm, die ondanks de storing van gisteren, ruimschoots gehaald lijkt te worden. Daarbij lag niet het gehele betalingsverkeer plat, maar was alleen een deel van de mastercardgebruikers de dupe.



Ook het feit dat we in Nederland meer pinnen dan in de rest van de EU speelt volgens Beugel mee. ,,Daardoor merken we het sneller als het misgaat. En hoewel we ernaar streven, is het een illusie dat zo’n digitale maatschappij storingvrij kan blijven.”