Pirelli-kalender, maar dan met onze mariniers

Mist en pakjes­avond zorgen voor drukke avondspits: 800 kilometer file

17:22 Vanwege een drukke avondspits is het maar de vraag of iedereen vandaag op tijd thuis is voor pakjesavond. Door de mist en het feit dat velen vanavond op tijd thuis willen zijn, staat er iets voor 17.00 uur vanmiddag al ruim 800 kilometer file.