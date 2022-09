Planeet Jupiter schittert straks zichtbaar aan de hemel

Komende nacht zal de planeet Jupiter goed te zien zijn vanaf de aarde. En dat is bijzonder, want de planeet is in bijna zestig jaar niet zo dichtbij geweest. Let op: de volgende keer zal pas in 2129 zijn.

Jupiter staat vannacht in oppositie. Dat betekent dat de grootste planeet in ons zonnestelsel en de zon zich precies aan de tegenovergestelde zijdes van de aarde bevinden. Tel daarbij op dat Jupiter in bijna zestig jaar niet zo dichtbij de aarde is geweest en je krijgt vannacht een - ongetwijfeld - mooi en helder plaatje van deze enorme planeet. De volgende keer dat Jupiter zo dichtbij komt, is pas in 2129.

Lichtvervuiling

Op zijn verst kan Jupiter tot 966 miljoen kilometer verwijderd zijn van de aarde, maar vannacht zal die afstand zo'n 591 miljoen kilometer zijn. Jupiter bevindt zich na zonsondergang in het oosten en zal moeilijk te missen zijn. De verwachting is dat zelfs vanuit steden waar de lucht met veel licht is vervuild de planeet ook goed te zien is, omdat deze het helderste object aan de hemel zal zijn.

Hittegolf op Jupiter

Recent ontdekte een internationale groep wetenschappers een extreem grote hittegolf op Jupiter. Het getroffen gebied is ongeveer 10 keer zo groot als de aarde

Jupiter bestaat vrijwel helemaal uit dichte wolken van gas. De planeet weegt ongeveer 2,5 keer zo veel als de zeven andere planeten bij elkaar, en de aarde zou er ongeveer 1300 keer in passen. Vanaf Jupiter gezien is de zon niet meer dan een heldere ster in de verte, de planeet ontvangt ongeveer 4 procent van het licht dat de aarde krijgt.

Meer dan 400 graden

Door de grote afstand en het weinige licht zou de temperatuur op Jupiter in theorie 70 graden onder nul moeten zijn, maar in de gaswolken stijgt het kwik makkelijk tot boven de 400 graden. De onderzoekers denken dat het komt door het permanente poollicht op Jupiter. Geladen deeltjes van de zon botsen tegen het sterke magnetische veld van Jupiter, en dat zorgt niet alleen voor het spectaculaire verschijnsel in de lucht, maar ook voor heel veel hitte.

Net onder de noordpool van Jupiter zagen de onderzoekers een gebied waar de temperatuur is opgelopen tot boven de 700 graden, dus 300 graden warmer dan normaal. De wind blaast de hitte richting de evenaar van Jupiter. Dat zorgt voor een sliert hete lucht van 130.000 kilometer lang, ongeveer tien keer de doorsnee van de aarde.

De extreme temperatuur komt waarschijnlijk door een zonnevlam, denken de wetenschappers. Daardoor zouden extra veel deeltjes tegen het magnetische veld van Jupiter zijn gebotst, en daarbij zou de hitte zijn vrijgekomen.

