Plastisch chirurg Peter reist in vrije tijd de wereld over om kinderen gratis te opereren: ‘Hier is aids ontstaan, dacht ik’

Afschuw om campingdra­ma waarbij vechtspor­ter Tom (23) en moeder werden gedood: 'We zijn in shock’

11:09 In de Limburgse vechtsportwereld is met groot verdriet gereageerd op de gewelddadige dood van kickbokser Tom (23) en zijn moeder. De twee werden woensdagmiddag dood gevonden in hun chalet in bungalowpark Sonnevijver net over de grens bij Maastricht. Ze zijn door messteken om het leven gekomen. ,,Wij zijn helemaal in shock”, zegt Chakib Naman, de eigenaar van de sportschool waar Tom zijn wedstrijden speelde.