Plastisch chirurgen slaan alarm om brandwonden bij kinderen tijdens zomervakantie

In 2018 zijn 783 mensen met acute brandwonden opgenomen in één van de drie Nederlandse brandwondencentra in Rotterdam, Beverwijk en Groningen. Uit nieuwe cijfers blijkt nu dat bijna een kwart daarvan jonger was dan 5 jaar.

Chirurgen slaan alarm, omdat de risico’s zich juist in de zomervakantie voordoen. En die is vandaag in Zuid-Nederland gestart. Plastisch chirurg Sandra Jongen van het Brandwondencentrum in het Martini Ziekenhuis in Groningen waarschuwt dat er ‘afgelopen maand vergeleken met vorig jaar rond deze tijd al opvallend veel jonge kinderen zijn opgenomen’.

Synthetische jurkjes

De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) en de Brandwonden Stichting melden dat het warme weer en de droogte hieraan bijdragen, maar dat ook de toenemende populariteit van vuurkorven, sfeerhaarden, vuurschalen en gelbranders een rol speelt. Jongen: ,,We zien steeds vaker brandwonden ontstaan door dat soort sfeermakers. Als kleding vlam vat, bijvoorbeeld van die goedkope synthetische jurkjes, dan zorgt dat meteen voor ernstige brandwonden.’’

Vooral kinderen tussen de twaalf en achttien maanden lopen een groter risico op brandwonden. ,,Dat komt omdat kinderen op deze leeftijd nieuwe vaardigheden als grijpen en lopen ontwikkelen, maar zich nog niet bewust zijn van de gevaren,’’ licht de chirurg toe. De gevolgen zijn voor kinderen vaak ernstiger dan voor volwassenen. Naast dat ze een veel dunnere huid hebben is het verbrande lichaamsoppervlak in verhouding groter dan bij volwassenen. Zo verbrandde vorige zomer een 2-jarig meisje uit Gelderland 40 procent van haar lichaam, toen zij in contact kwam met brandende spiritus. Ook haar vader (32) en moeder (27) liepen ernstige brandwonden op.

Wiebelig campingtafeltje

Ouders zijn volgens Sandra Jongen ‘lang niet altijd bedacht op de gevaren’. ,,Er kan bijvoorbeeld kokend heet water uit een in de zon liggende tuinslang komen zodra je de kraan aanzet,’’ verklaart zij. ,,Ook hete thee valt veel sneller van een wiebelig campingtafeltje af dan van de stevige tafel die thuis staat. Brandwonden zijn vaak opgelopen in een fractie van een seconde, maar van de gevolgen kun je levenslang last hebben.’’