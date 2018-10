Plots 40.000 bezoekers op site pannenkoekenhuis na actie Lubach

,,Arjen Lubach is in één klap mijn grootste vriend geworden'', glundert eigenaresse Ardi van Laarhoven. Nadat ze vanochtend door een vriendin werd wakker gebeld, zag ze een enorme piek in het aantal bezoekers op haar website.

Het zit zo. Cabaretier Arjen Lubach besteedde gisteravond in zijn show aandacht aan de krapte op de huizenmarkt, en de grote moeite die starters hebben om aan een eerste huis te komen. Grootste boosdoeners zijn (buitenlandse) investeerders die huizen opkopen om ze voor veel geld te verhuren, zo betoogde Lubach. Om daar een stokje voor te steken 'kaapte' hij de site Investing in Dutch Housing.

Buitenlandse beleggers die op investingindutchhousing.nl kijken, komen op een overheidswebsite uit, waar zij worden opgeroepen om te investeren in Nederlandse (rijtjes)huizen. Maar welke buitenlander komt nou naar een .nl-website?, dacht Lubach. Daarom kocht hij de .com en .eu-variant, en linkte die door naar iets typisch Hollands: de pannenkoekenzaak in Best.

Normaal maximaal 200 man

Quote Ik zie het niet als politiek. Ik vind het vooral heel grappig wat hij gedaan heeft. Pure humor Ardi van Laarhoven Terwijl Van Laarhoven al rustig lag te slapen, kwamen door de uitzending plotseling 40.369 mensen op haar site terecht. Ter vergelijking: op een normale zondag trekt de site van De Klomp maar tussen de 100 en 200 bezoekers. ,,De provider kan het gelukkig aan'', zegt de eigenaresse lachend.



Dat ze onbedoeld wordt betrokken bij een politiek statement, maakt Van Laarhoven niets uit. ,,Ik zie het niet als politiek hoor. Ik vind het vooral heel grappig wat hij gedaan heeft. Pure humor. Alleen of de overheid er ook blij mee is weet ik niet.''

'Sjeik Betsie'

Van Laarhoven wordt bedolven onder de reacties, van bekenden, maar ook van 'grappige' kijkers van het programma. Zo heeft ene 'Starter' interesse om de pannenkoekenzaak te kopen en informeerde 'Sjeik Betsie' naar de verkoopprijs.

En als je dan toch in de belangstelling staat, kun je er maar beter gebruik van maken. Grote kans dat De Klomp deze week een Gouden Pannenkoek, of Investeerderspannenkoek introduceert. ,,Speciaal voor mensen in Saoedi-Arabië'', grinnikt de eigenaresse. ,,Waarschijnlijk koppelen we er een Facebookactie aan, daar gaan we vanavond eens over brainstormen.''

