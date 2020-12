Plots is het écht winter: KNMI waarschuwt voor mist en gladheid

Strooien of niet? Sensoren op koudste plekken helpen Twente Milieu een handje

9 oktober ENSCHEDE - De koudste plekken van Twente zijn volgens Twente Milieu te vinden in Almelo, Enschede, Goor en Haaksbergen. In de aanloop naar het strooiseizoen zijn op die vier plekken sensoren in het wegdek geplaatst om te meten of er risico is op gladheid.