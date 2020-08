Plots zagen we het gezicht van de activisten, en dat zag er op zijn zachtst gezegd niet fraai uit

Veelbespro­ken Twentse supermarkt is weer open: winkelwa­gen­tje nu wel verplicht

12:06 De supermarkt in Noord Deurningen die vorige week op last van de veiligheidsregio Twente moest sluiten, is weer open. Eigenaar Raymond Berning heeft de winkel vrijdagochtend om 8 uur weer geopend.