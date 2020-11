Ploumen: ‘Ook in Nederland gratis maandverband en tampons’

Actie tegen menstrua­tie-armoede: ‘Er zijn vrouwen die moeten kiezen tussen eten of tampons’

23 november Klooien met wc-papier omdat er simpelweg geen geld is voor tampons of maandverband: sommige vrouwen in Nederland doen niet anders. Menstruatie-armoede moet worden tegengegaan, vinden de Dordtse Inge Stevens en Kitty Kruger. Ze vragen aandacht voor dit probleem en zamelen geld in om deze vrouwen te helpen.