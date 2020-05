PO-Raad woedend op Felix Rottenberg: ‘Kritiek op scholen slaat nergens op’

De PO-Raad herkent zich totaal niet in het beeld wat Rottenberg schetst. ,,We zijn al wekenlang bezig deze lastige puzzel te leggen. Uit onze peiling van afgelopen week onder schoolleiders blijkt dat het in 90 procent van de gevallen wél is geregeld tussen basisscholen en bso's. En de afgelopen dagen is er alles aan gedaan om die overige 10 procent ook voor elkaar te krijgen. Ja, in de praktijk zullen we ongetwijfeld tegen dingen aanlopen, want deze situatie is voor iedereen nieuw. Maar als je zo'n Rottenberg dan hoort zeggen dat er niks is gedaan en dat ze bijvoorbeeld in Tilburg alleen maar vakantie hebben gevierd? Nee, dat gaat er bij ons echt niet in. Iedereen werkt zich het snot voor de ogen en dan dit. Ik heb de Tilburgse schoolbesturen vandaag benaderd met de vraag of er grote problemen zijn met de afstemming en dan hoor ik een heel ander verhaal. Mensen die hard bezig zijn alles te regelen, verdienen deze kritiek niet, het is erg pijnlijk. Wekenlang horen we niets van deze beste man en opeens komt hij als een duvel uit een doosje met cijfers die niet kloppen’’, aldus voorzitter Den Besten.