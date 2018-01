'Poederbrief voor wethouder Palmen onderschept'

Onderzoek wees volgens een politiewoordvoerder uit dat er niets aan de hand was met de brief.



Uit een integriteitsonderzoek bleek dat Palmen als wethouder een gevaar vormt voor Brunssum. Hij werd benoemd voordat het onderzoek was afgerond. Burgemeester Luc Winants stapte vanwege de affaire op. Of er een verband is tussen de poederbrief en de kwestie in Brunssum, is nog onduidelijk.