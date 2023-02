Poederbrieven en doodsbedreigingen voor man achter aangifte tegen Willem Engel: ‘Kogeltje komt vanzelf’

Openbaar Ministerie in hoger beroep tegen uitspraak in opruiings­zaak Willem Engel

Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de uitspraak in de opruiingszaak rond Willem Engel. De Viruswaarheidvoorman stond vorige maand voor zes feiten terecht, maar werd voor ‘slechts’ één feit veroordeeld. ,,We gaan voor de hele zaak in hoger beroep,” voegt een woordvoerder van het OM Rotterdam toe. Meer details geeft het OM nu niet.