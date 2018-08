Poes ernstig mishandeld: 'Vermoedelijk is ze aan haar staart rondgeslingerd'

Dierenhulp Zeeuws-Vlaanderen is op zoek naar de eigenaar van het diertje. ,,Ook hebben we aangifte gedaan van dierenmishandeling", zegt Nenny Smeenk van Dierenhulp Zeeuws-Vlaanderen. De lapjeskat, die de naam Fayah heeft gekregen, bracht vier dagen bij de dierenarts door en wordt nu opgevangen bij Dierenhulp.



Nenny haalde het diertje eind juli met de dierenambulance op in Clinge. ,,Ik kreeg de melding van een poes met een gebroken pootje."



Het was veel erger. De staart bleek uit de kom, het heiligbeen verschoven, er zat een breuk in haar borstkas en een bloeduitstorting in het oog. ,,We hebben haar ook moeten helpen met eten en drinken."