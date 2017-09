Polaroid-fans zweren bij rits-rats-klik

Na 9 jaar is Polaroid teruggekeerd in Enschede. Fans vertellen waarom zij zweren bij de iconische direct klaar-foto’s in dit digitale tijdperk.

Tastbaar resultaat

Sandra Moerland (21) uit Tilburg hoort bij de nieuwe lichting van instant foto-fans. Ze werd voor gek verklaard door haar vader die juist blij was met alle digitale mogelijkheden, zegt ze. ,,Ik vind het mooi dat je direct tastbaar resultaat hebt. Een deel van een muur heb ik ermee behangen, maar mijn doel is alles onder te plakken. Het gaat om foto’s van vrienden en familie tijdens feestjes en vakanties. Mensen staan er altijd goed op: er is geen rimpel of puist te zien. Nu ben ik bezig om mijn hele collectie in te scannen. Instant digitaal vastleggen, ik weet het is de omgekeerde wereld maar, ja.’’

Volledig scherm Sandra Moerland toont haar Polaroid-foto's. © Sandra Moerland

Exclusiviteit

Beroepsfotograaf Tjeerd Derkink (39) uit Hengelo kreeg onder anderen Seal, Nena en Sheila E. voor de lens van zijn Polaroid vlak na hun shows. De foto’s zijn nergens te bekijken, ook niet door de popartiesten zelf. Derkink: ,,En die exclusiviteit, dat authentieke vind ik één van de pluspunten. Zeker in een tijd dat we gewend zijn aan massaproductie en aan het feit dat alles direct toegankelijk is en te delen met de hele wereld. Een soort tegenbeweging. Ik ben van plan de foto’s te gebruiken voor een boek of misschien een expo. Verder vind ik de kleuren van Polaroid geweldig. Alsof de beelden in de jaren 70 zijn geschoten.’’

Volledig scherm Tjeerd fotografeert de zanger van de Counting Crows. © Tjeerd Derkink

Volledig scherm Daan Bomhof met zijn Polaroid © Daan Bomhof

Popart-sfeer