Politica Julie d’Hondt (PvdA) werd serieus bedreigd om Jip en Janneke: ‘Die telefoontjes waren heel eng’

poll Utrechtse politica Julie d’Hondt bedreigd na uitspraak dat Jip en Janneke ‘echt niet meer kunnen’

21 november PvdA-statenlid Julie d’Hondt is bedreigd en uitgescholden vanwege haar uitspraken over de boeken van Jip en Janneke. Die zouden volgens D’Hondt de stereotypen bevestigen over de rol van man en vrouw. Commissaris van de Koning van provincie Utrecht Hans Oosters is des duivels over de bedreigingen en wil actie ondernemen.