Politici die zeggen er te zijn voor de ‘hardwerkende Nederlander’ tonen dit zelden in daden

U bent er eentje. Ik ook, al zeg ik het zelf. En als u er nu niet eentje bent, dan was u er vroeger vast een: een hardwerkende Nederlander. Weinig mensen die zich niet zullen herkennen in die term, misschien een enkeling die zoveel geld heeft dat hij of zij nooit meer hard hoeft te werken. Maar los van die enkeling verdienen wij allemaal ons brood in het zweet des aanschijns. Op een kantoor, op de bouwsteiger, op de thuiswerkplek, in de klas, in het ziekenhuis.