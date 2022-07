Politie adviseert: Werk vandaag thuis vanwege onvoorspelbare boerenacties

De politie adviseert vandaag thuis te werken, nu totaal onvoorspelbare acties van boze boeren op het programma staan. In het hele land staan politiemensen klaar om in te grijpen als het uit de hand loopt.

Om de orde te bewaren is de politie maandag in crisisstand. In alle regio's staan extra politiemensen paraat, landelijke eenheden kunnen bijspringen op plekken waar het uit de hand loopt. Er is ook zwaar materieel van het leger beschikbaar, zegt Willem Woelders, hoofd Operatiën bij de landelijke eenheid van de politie. ,,Er zijn goede afspraken met defensie. We hebben grotere voertuigen en diepladers klaar staan en op afroep, om wegen te blokkeren en tractors weg te slepen. Dat doe je niet met een Volkswagen.”

Maar de grote vraag is: waar zal de politie nu daadwerkelijk in actie moeten komen? ,,Wij zien ook dat op sociale media tot actie wordt opgeroepen, ook op vitale plaatsen zoals havens, Schiphol en distributiecentra. Maar ook wij hebben geen beeld van wat er precies gaat gebeuren.”

Veel actie, onbekend waar

Ook actiegroepen zelf kunnen dat op dit moment niet zeggen. Bart Kemp van Agractie: ,,We horen veel geruchten, we verwachten veel actie op veel plaatsen, maar hebben geen idee hoe, wat of waar. Wij zijn niet betrokken bij de organisatie, dit ontstaat spontaan in allerlei groepen en regio's.”

Volledig scherm Politiechef Willem Woelders vertelde eerder op tv: onacceptabel dat protesterende boeren politici aan huis opzoeken. © Videostill

Tegelijkertijd benadrukt Woelders dat er wel degelijk voorbereidingen worden getroffen. ,,De officiële organisaties zijn niet verantwoordelijk, maar er worden natuurlijk wel afspraken gemaakt om elkaar ‘toevallig’ bij een kruising te ontmoeten. Wij proberen op dit moment maximaal informatie van sociale media te halen, maar hebben om bij gesloten groepen te kunnen wel een machtiging van een officier van justitie nodig.” Dat legt de mogelijkheden om mee te kijken aan banden.

Thuis werken

Hoewel Nederlanders eerder dit weekend in een peiling van programma Hart van Nederland lieten weten niet van plan te zijn thuis te gaan werken, adviseert Woelders dat juist wel te doen. ,,Gezien de informatie die er nu ligt lijkt morgen thuiswerken als het kan verstandig. Deze acties leiden toch vaak tot files en andere toestanden op de weg.” Rijkswaterstaat waarschuwt dat de hele dag vertragingen op de weg kunnen ontstaan. ‘Als er veel vertraging is, vertrek dan later of werk thuis', luidt hier het devies. Om de boel in goede banen te leiden, worden extra weginspecteurs en verkeersleiders ingezet. Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) houdt ook rekening met de aangekondigde grootschalige protesten door het land. Mensen die door mogelijke wegblokkades niet naar hun rijexamen kunnen komen of te laat zijn, krijgen binnen afzienbare tijd en zonder extra kosten een nieuwe examenmogelijkheid.

Politiechef Woelders hoopt hoe dan ook dat het morgen niet tot ‘fors geweld’ komt. ,,Gezien de eerdere ervaringen zijn we voorbereid op verstoring van de openbare orde en strafbare feiten. Maar ik hoop dat boeren die gebruik maken van hun recht om te demonstreren daarbij hun verstand gebruiken.”

Bekijk hieronder onze video’s over de boerenprotesten:

Praat mee, reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.