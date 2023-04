Politie arresteert in Vlaardingen man (44) in zaak op Curaçao vermoorde rapper Boechi

De politie meldt zondagochtend dat agenten zaterdag een aanhouding hebben verricht in Vlaardingen. De nieuwssite Curacao.nu meldde eerder dat de arrestatie plaatsvond in Rotterdam. Aan de verdachte, 44-jarige man uit Curaçao, zijn beperkingen opgelegd. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Hij zal naar verwachting op korte termijn worden overgebracht naar Curaçao.

De vermoorde rapper, wiens echte naam Ruchendell Bonifacio Windster luidt, kwam uit Tilburg. Hij trad op onder de artiestennaam Boechi. Vorig jaar december werd hij in Willemstad op Curaçao na een optreden doodgeschoten. De schoten kwamen vanuit een witte auto, maar de schutter sloeg op de vlucht. Er zou een ruzie aan de schietpartij vooraf zijn gegaan. Boechi was op het eiland voor een serie concerten.

Het Openbaar Ministerie en het Korps Politie Curaçao hebben sindsdien een grondig onderzoek ingesteld, waarbij zij steeds meer bewijs verzamelden over de toedracht van de moord. In relatie tot deze aanhouding werden op Curaçao een drietal doorzoekingen verricht, waarbij spullen in beslag werden genomen.

