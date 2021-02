Politie arresteert Italiaans misdaadkopstuk Aldo G. uit Amsterdam

Deze brand zagen buren Bredase flat wel aankomen: ‘Drugsdea­lers hadden haar in de tang’

1 februari BREDA - Jarenlang was de huurwoning van een psychiatrisch patiënt aan de Zaart in Breda ‘een magneet voor junks, zwervers en allerlei mannen’. De brand in het huis, vorige week woensdag, is het voorlopige sluitstuk van een reeks incidenten.