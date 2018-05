Politie arresteert zoon van man (84) die wekenlang dood in huis lag

De politie benadrukt dat de verdachte niets te maken heeft met de dood van zijn vader. Hij heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. Voor zover nu bekend is de Nuenenaar niet door een misdrijf om het leven gekomen. Waarom de verdachte het overlijden van zijn vader wilde verhullen, is niet duidelijk. De politie gaat daarover met hem in verhoor.



Agenten vonden de man zondagmiddag in zijn appartement aan de Bernhardstraat. De politie was gewaarschuwd door een buurtbewoonster die honderden vliegen voor het raam zag. De politie denkt dat de man wekenlang dood in huis heeft gelegen, maar hoe lang wil een woordvoerder niet zeggen.



Omdat de bejaarde man zo lang dood in huis heeft gelegen was het moeilijk om hem snel te identificeren.