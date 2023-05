Politie beëindigt met hulp van helikopter luidruchtige herdenking voor overleden vriend

Reacties op slechte waterkwali­teit: ‘Gek eigenlijk dat bedrijven nog afvalstof­fen mogen dumpen’

‘Niet het eerste krantenartikel hierover maar de overheid slaapt weer. Na de afgelopen droge jaren had de overvloedige regenval van dit voorjaar goed gebruikt kunnen worden voor oplossingen’ en: ‘Het is goed te zien dat onze koning en koningin een bezoek brachten aan de Waddeneilanden. Het doel was de leefbaarheid mee te maken met de eilandbewoners. Dat is gelukt, blijkens de reportages’. Dit zijn enkele reacties van lezers bij het nieuws van de dag. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van zaterdag 13 mei verschijnen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl.