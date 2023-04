Politie beschikt over 1 miljard ‘criminele’ chats en de teller loopt door: ‘Goud in handen’

De Nederlandse politie beschikt over ruim 1 miljard chatberichten van criminelen. Daardoor werden in ons land onder andere zo'n zestig drugslabs ontmanteld, 170.000 kilo cocaïne in beslag genomen en 1000 zware wapens van straat gehaald. Dat blijkt uit cijfers van de Landelijke Eenheid.