Politie beukt verkeerde deur in bij melding: ‘Maar kopje koffie bij haar gedronken’

Oeps: domme inbrekers slaan zelf alarm bij inbraak door klokken te luiden

28 oktober Veel Woubruggenaren schrokken in de nacht van dinsdag op woensdag wakker van klokgelui. Een dik half uur lang was het geluid te horen in het dorp. Wat blijkt? Nogal domme inbrekers hadden tijdens hun nachtelijke strooptocht per ongeluk het geluidssysteem van de begraafplaats aangezet. En zo het hele dorp gewekt.