Politie bevrijdt ontvoerde vrouw en twee kinderen in Almere

VIDEO Verdwenen studente Tanja Groen (18) mogelijk in leeg graf gelegd

13:16 Tanja Groen (18) is op de avond van haar verdwijning in 1993 mogelijk vermoord en in een al gedolven graf gelegd. Dat zegt Peter R. de Vries, die de familie bijstaat, tegen deze nieuwssite. ,,Het scenario is dat ze op de avond dat ze verdween is vermoord en door de dader in een vers gedolven graf is gelegd, waar de volgende dag een kist in is gegaan met een overledene en het graf is dichtgegooid”, zei De Vries. Hij is aanwezig bij de opgraving op het kerkhof aan De Beente in Maastricht.