Politie bezorgd om criminaliteit onder jongeren: ‘Voorkomen dat nieuwe Taghi’s opgroeien’

KNRM rukt vaker uit voor vermiste personen op strand

6:43 Vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) zijn vorig jaar 2.458 keer uitgevaren. In totaal werden 4.258 mensen gered of geholpen. Dat is iets minder dan vorig jaar, maar passend in het gemiddelde van de afgelopen jaren. Wel moest vaker worden uitgerukt voor vermiste personen.