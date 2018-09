Politie blijft cao-acties voorbereiden ondanks rechtszaak Grapperhaus

De politie heeft 'de heftigste acties ooit' aangekondigd vanaf vrijdag 18.00 uur tot zondag 23.59 uur. De bonden hebben hun achterban opgeroepen om dan alleen nog maar uit te rukken bij echt grote nood en het andere werk te laten liggen. De minister vindt dat deze actie 'onacceptabele risico's voor de openbare orde en veiligheid'oplevert. Vrijdagochtend 11.00 uur dient het kort geding.



De partijen onderhandelen nog altijd met elkaar over een nieuwe cao. ,,Als het voor vrijdag lukt, is dat mooi. Maar het belangrijkste voor ons is een goede cao", aldus Van de Kamp. Volgens hem gaan de gesprekken er ,,stevig" aan toe, maar worden er ook stappen gezet. ,,Maar of het gaat lukken, kan ik echt niet zeggen."



De aangekondigde acties kunnen grote gevolgen hebben voor onder meer festivals en voetbalwedstrijden. In de eredivisie staan onder meer zaterdagavond ADO Den Haag - PSV en zondagmiddag AZ - Feyenoord op het programma. De bonden benadrukken dat de samenleving en de rechtsstaat met de actie niet in gevaar mogen komen. 112 blijft dus bereikbaar voor spoed en de politie zal daar navolging aan geven.



De politiebonden strijden onder meer voor een verlaging van de werkdruk en meer salaris. De cao-acties lopen sinds begin juli.