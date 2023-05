Politie blundert met Instagrampost over baby in Lelystad: ‘Had nooit gepubliceerd mogen worden’

Een Instagrampost over een afgestane baby van zeven maanden oud in Lelystad had nooit gepubliceerd mogen worden. De politie gaat nu door het stof. ,,Er staan dingen in die niet kloppen, feitelijke onjuistheden.”

Een wijkagent deelde gisteren met zijn volgers het naar eigen zeggen schrijnende bericht over een conflict tussen de ouders van een baby van zeven maanden oud. ‘Na een poging tot bemiddeling geven beide ouders aan niet meer voor het kind te willen zorgen’, zo stond te lezen in de post.

Verklaring

Na de post - en artikelen over het nieuws - volgde een stroom aan reacties. Maar vanochtend werd het bericht offline gehad van het sociale medium. Nu komt de politie met een verklaring.

‘De informatie in het bericht met de bijgevoegde foto had vanwege privacyredenen niet geplaatst mogen worden. De politie betreurt dat dit wel is gebeurd’, stelt de Politie Midden-Nederland in een statement. ‘Daarnaast staan er feitelijke onjuistheden over de situatie vermeld: een deel van de informatie in het bericht was niet correct.’

Wat de precieze onjuistheden zijn, laat de politie nu in verband met de privacy achterwege.

Veel impact op gezin

De politie stelt dat het überhaupt niet de bedoeling is dat zij berichten over zorgcasussen deelt op deze manier. ‘Het delen van dit soort berichten heeft veel impact op een gezin’, valt te lezen in de verklaring.

Woordvoerder Joost Lanshage bevestigt dat: ,,Zaken van zorgcasussen in het algemeen, bijvoorbeeld over familierelaties, daar doen wij geen uitspraken over in verband met de privacy van betrokkenen.”

Over de situatie van de baby kan de politie nu alleen melden dat via bemiddeling van de spoedzorg van Veilig Thuis het kindje elders in Nederland is opgevangen.

De politie gaat intern met elkaar in gesprek om nogmaals onder de aandacht te brengen hoe om te gaan met het plaatsen van informatie op sociale media.