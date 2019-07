Politie blundert met 'trotse' tweet over boete aan appende fietsster

Hoe terecht de boete wellicht ook was; veel mensen vinden de tweet ongepast. ‘Politie Groningen denkt even leuk te doen’, reageert Marjolein. En Klaas: ‘Rare tweet, gaat niemand wat aan toch wat voor uitslag ze had bij de dokter.’ Ook advocaat Sidney Smeets vindt het niet kunnen: ‘Mij komt voor dat de politie dit soort gegevens niet hoort te delen en zeker niet op social media’.



Een woordvoerder van de politie Groningen laat weten dat hij had gehoopt dat het bericht niet waar zou zijn. ,,Dit kan niet. Dit doe je niet. Niet op deze manier. Dit is niet zoals wij het ze leren, laat ik het zo zeggen. Het zal je betreffen, dit is misplaatst.”



Het bericht wordt zo snel mogelijk gerectificeerd, aldus de politie. Flexteam Groningen (dat door de gehele provincie Groningen flexibel wordt ingezet, zoals bij evenementen, verschillende controles en andere politietaken) geeft inmiddels ook zelf toe dat het om een ‘totaal misplaatste opmerking’ ging. ,,Uiteraard hadden we deze tweet niet mogen plaatsen. We gaan direct ons excuus maken naar de betrokken fietser.”