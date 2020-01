Politie deed niets met tip over ayahuasca-farm waar dodelijk slachtoffer viel

Bij een driedaagse sessie op de Iboga Farm in IJzendijke kwam op 25 september een 34-jarige man uit Oudewater om het leven. Justitie stelt dat de man is overleden als gevolg van grof fysiek geweld, in combinatie met het gebruik van DMT, een grondstof voor onder meer ayahuasca. Dat is een hallucinogene drank op basis van plantenextracten. Mogelijk is de man door het drugsgebruik geflipt en daarna tegen de grond gewerkt. Twee therapeuten en een bezoeker van de Iboga Farm zijn verdachte in de zaak. Vandaag is in Middelburg een eerste pro-formazitting.