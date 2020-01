Politie deelt foto's van voortvluchtige moordverdachte Cor P. (36)

Opluchting bij misbruik­slacht­of­fers jehova's: ‘De arrogantie van de kerk is afgestraft’

19:36 Het had wat voeten in de aarde, maar vandaag kwam het rapport over de omgang met misbruik binnen de jehova-gemeenschap naar buiten. Slachtoffers reageerden verheugd. ,,De arrogantie van de kerk is afgestraft.” De getuigen krijgen van de minister ondertussen nog één laatste kans om zelf wat te doen.