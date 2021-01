Politie: ‘Dit zat er aan te komen, al die energie moet ergens heen, we blijven ze aanpakken’

De politie is niet verrast door de rellen die de afgelopen twee dagen in tal van steden losbarstten rond de avondklok. ,,Al die energie en frustraties van die relschoppers moeten ergens heen. We blijven ze aanpakken, maar ook aan de achterkant zal het contact met de jongeren weer hersteld moeten worden”, zegt Gerrit van de Kamp, voorzitter van politievakbond ACP.

Over wat er moet gebeuren om de geest weer in de fles te krijgen, is hij helder: ,,Wat we nu doen: aanpakken. Die groepen relschoppers uitdunnen. Die groepen indammen. Die gasten uit de anonimiteit halen. We zitten er echt bovenop. Dat is het enige. Een demonstratieverbod heeft geen enkele zin. Dit zijn geen demonstraties. Dit zijn geen gewone demonstranten. Dus daar ligt het niet aan. Dit zijn gewoon relschoppers. En die moesten een keer hun energie kwijt.”

,,Het enige wat wij nu kunnen doen is er bovenop zitten. En dat zitten we. Maar, en dat weten de gemeentes ook, we moeten dit probleem ook aan de achterkant oplossen. Via jeugdhulp, jeugdwerk. Het contact met die jongens is door corona helemaal verloren gegaan. Dat zal hersteld moeten worden. Dan pakken we het probleem van twee kanten aan. Nee, opheffen van de avondklok is helemaal niet aan de orde. Voorlopig moeten we doen wat we vanavond doen. Mijn boodschap voor die relschoppers: ga naar huis!”

‘Druk bezig’

Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, wil niet nu al reageren op de recentste rellen. ,,We zijn nu druk bezig. Ik ga niet tijdens lopende operaties al speculeren over wat er moet gebeuren.”

Willem Woelders, hoofd operatiën van Politie Nederland, erkent dat het zware dagen zijn voor de politie, die overigens wel voorbereid was op deze rellen: ,,Maar het uiterste wordt nu wel van ons gevraagd. Het lastige met deze groepen is dat ze pas op het allerlaatste moment bedenken of ze iets gaan doen.”