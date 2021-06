Politie doet gruwelijke vondst in Zwolle: ‘Vermoeden dat hond levend in water is gegooid’

UpdateDe politie heeft woensdag een gruwelijke vondst gedaan in Zwolle. Bij het Zwarte Water is een dode hond aangetroffen. De voorpoten van het dier waren met tiewraps aan elkaar vastgebonden. De politie vermoedt dat de hond levend in het water is gegooid en daar is doodgegaan.