Politie doet invallen binnen onderzoek naar aanslag op pand Telegraaf

Politie en justitie vermoeden dat de aanslag op de Amsterdamse krant is uitgevoerd in opdracht van Ridouan Taghi, 's lands meest gezochte crimineel. De recherche zou op zoek zijn naar meerdere bij de aanslag betrokken personen. Een deel van de verdachten is vuurwapengevaarlijk, meldt de krant. De acties waarbij speciale arrestatieteams worden ingezet, zijn daarom wekenlang voorbereid.



De actie is een samenwerking tussen de landelijke eenheid van de nationale politie en rechercheteams van de politie-eenheid Amsterdam. Het is vooralsnog onduidelijk of er al aanhoudingen zijn verricht, blijkt na navraag bij politie en het Openbaar Ministerie. Of de invallen in Amsterdam of buiten de stad plaatsvinden, is eveneens nog onduidelijk. De politie verwacht in de loop van de dag met meer bijzonderheden te komen over aanhoudingen.