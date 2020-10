Politie doet nieuw onderzoek op plek waar 14-jarige Tamar werd doodgereden

De politie heeft gisteravond opnieuw onderzoek gedaan op de plek in Zuiderwoude waar de 14-jarige Tamar uit Marken in de nacht van 25 juli werd aangereden. Het meisje was op slag dood, de veroorzaker van het ongeval reed door. Eerder nam de politie een grijze Mazda in beslag en hield ze een Duitse verdachte aan. Bij het nieuwe onderzoek werd eenzelfde auto gebruikt, meldt NH Nieuws .

De politie zou hebben onderzocht wat de bestuurder van het voertuig wel of niet gezien kan hebben.



Maanden na het incident heeft de politie nog niet echt zicht op de zaak. De 28-jarige Duitse eigenaar van de waarschijnlijk betrokken auto werd aangehouden na honderden tips, nadat de moeder van Tamar een emotionele oproep had gedaan in de talkshow Op1. De man wordt verdacht van het verlaten van de plaats van het ongeval, maar laat via zijn advocaat weten ‘niets van een ongeluk te hebben gemerkt’.

De man was samen met diens 25-jarige bijrijder op campingbezoek in Nederland geweest en die bewuste nacht op weg naar Marken. De rol van de tweede man wordt nog onderzocht. Onderweg hebben ze ‘mogelijk gevoeld’ dat ze ergens overheen reden. Kort na dat moment stapten ze, zo bleek uit camerabeelden, uit op een parkeerplaats en inspecteerden ze de auto, maar constateerden ze naar eigen zeggen geen schade.

Bekijk de oproep van de moeder van Tamar:

Dna-sporen

,,Het klopt dat er dna-sporen op de auto van cliënt zijn aangetroffen, maar op de auto is geen schade van betekenis te zien. Vele scenario’s staan dus nog open, waaronder het scenario dat Tamar al was aangereden of overleden en dat de huidige verdachten haar misschien daarná geraakt hebben met hun auto’’, zei advocaat Anis Boumanjal eerder. De verdachte is na verhoor en hangende het onderzoek vrijgelaten.

,,Het is van cruciaal belang dat alle mogelijke scenario’s worden uitgezocht’’, aldus Boumanjal. Volgens NH Nieuws heeft de politie gisterenavond op de exacte locatie waar Tamar gevonden werd onderzoek gedaan. Daarbij werd naar verluidt een auto van hetzelfde type als de in beslag genomen grijze Mazda gebruikt. Het onderzoek zou zich richten op de vraag wat de bestuurder van het voertuig vanuit de wagen wel of niet gezien kan hebben.

