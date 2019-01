Politie doet onderzoek naar man die jaarwisseling ‘viert’ met pistoolschoten

Oom en tante Ivana Smit: ‘Wraakge­voe­lens worden groter’

11:00 Wat maakte 2018 memorabel? Een serie verhalen waarin we terugblikken en vooruitkijken aan de hand van de grote en kleine gebeurtenissen. Voor de familie van Ivana Smit was 2018 het jaar van de zoektocht naar de waarheid. Oom Fred en tante Loes vertellen over het ergste jaar uit hun leven. ‘Wat is dat voor god die dit toestaat?’