Politie doet onderzoek naar vermeend schot in bossen Wezep

Dat onderzoek heeft niets opgeleverd. ,,We hebben oa met een helikopter gezocht, maar niemand gevonden." Het bericht dat een boswachter door 'mannen in gewaden' is beschoten, zoals in andere media wordt gemeld, klopt voorlopig niet. ,,We hebben geen enkele aanwijzing dat er op iemand is geschoten of zelfs dát er is geschoten," stelt politiewoordvoerder Klok.