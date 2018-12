Politie doet op diverse plaatsen onderzoek naar Stint

Er wordt onder meer in een bedrijf in Bilthoven onderzoek gedaan. Dat is de plaats waar de fabrikant van de Stint gevestigd is. Justitie onderzoekt of iemand strafrechtelijk moet worden vervolgd voor het ongeluk op 20 september.



Op de locatie in Bilthoven heeft de recherche onder andere administratie in beslag genomen. Dat is volgens het Openbaar Ministerie (OM) nodig om zo veel mogelijk informatie te verkrijgen over de oorzaak van het ongeluk.



Er wordt specifiek gezocht naar informatie over de bewuste Stint waarmee het ongeluk in Oss gebeurde. Daarbij kwamen vier kinderen om het leven. Twee anderen, onder wie een begeleidster, raakten zwaargewond.