Politie doet opnieuw onderzoek in Haagse woning Thijs H.

Onstuimig weer op komst: ‘Benauwd, stevige buien en keiharde windstoten’

12:08 In de komende dagen kan het weer in Nederland onstuimig worden: er zijn stevige buien, harde windvlagen en broeierige temperaturen op komst. In het oosten van het land kunnen de temperaturen oplopen tot bijna 30 graden en is er zelfs kans op een lokale hagelbui. ,,Er kunnen overal stevige buien vallen.’’