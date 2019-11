Politie dreigt met acties: ‘Agenten zijn fysiek op’

Vier politiebonden geven morgen tijdens een gezamenlijke persconferentie in Den Haag een toelichting op hun eisen en de vormen van protest waar ze aan denken. ,,We willen dat de politiek aangeeft wat we met de huidige politiecapaciteit nog moeten doen en vooral wat we níet moeten doen’’, stelt voorzitter Gerrit van de Kamp van politievakbond ACP. ,,En we willen dat ze dat ook gaan uitleggen aan het publiek.’’ De bonden stellen een ultimatum waarbinnen dat moet gebeuren. Morgen willen ze pas vertellen wat dat ultimatum is. Eind vorige maand gaf de Nederlandse Politiebond (NPB) al aan dat sinds het afsluiten van de nieuwe politie-cao in 2018 de werkdruk niet verlaagd is. Sterker nog: de leden melden een voortdurende stijging. Terwijl juist het plan was om extra capaciteit vrij te spelen om de werkdruk te verlagen.

Bewaking

,,Politiemensen zijn fysiek op’’, stelt vicevoorzitter Hans Schoones van politiebond ANPV. ,,Ze staan aan alle kanten onder druk. De werkdruk is alleen maar toegenomen, onder meer omdat we nu ook ineens zitten met de bewaking van rechters, officieren en advocaten. Daar worden vele honderden agenten voor ingezet.’’ Aanleiding daarvoor is de moord op advocaat Derk Wiersum.



Dinsdag rukte de politie massaal uit naar een incident in Nijmegen, waar een man met een psychiatrische aandoening dreigde mensen in de buurt te beschieten. Hiervoor werd onder meer het arrestatie- en ondersteuningsteam ingezet, dat zo’n 1700 keer per jaar moet uitrukken: vaker dan op basis van de sterkte van het team mogelijk is. ,,Dat die is uitgerukt lijkt me terecht’’, stelt Van de Kamp, ,,maar het is wel het gevolg van het veiligheidsniveau dat de politiek aan de bevolking heeft toegezegd.’’



En dat is precies het probleem: de politiek vraagt zoveel van de politie, dat in 2018 meer dan 200.000 keer de arbeidstijdenwet werd overschreden. Absurd veel, vinden de bonden. Van de Kamp: ,,Het wordt tijd dat de politiek duidelijk gaat maken wat de prioriteiten zijn.’’