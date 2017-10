Politie: drie mogelijke scenario's motief brand flat Diemen

De politie houdt rekening met drie verschillende scenario's wat betreft het motief voor de brandstichting in de flat in Diemen waarbij in juli een bewoner (27) overleed.

Het tv-programma Opsporing Verzocht toonde vanavond camerabeelden waarop de twee daders te zien zijn. De brand in een studentenflat aan de Rode Kruislaan woedde in de nacht van 18 op 19 juli. Naast het overlijden van de 27-jarige David Swart raakten meerdere mensen gewond.



De politie onderzoekt momenteel het scenario van een conflict in relationele sfeer bij een bewoner van de flat waar de brand is aangestoken. Daarnaast wordt gekeken of er mogelijk sprake is van verzekeringsfraude met als doel geld op te strijken. Als derde optie bekijkt de politie de situatie waarin het ging om een inbraak waarbij brand is gesticht door de daders om te proberen daarmee hun sporen te wissen.

Verstikkende rook

Op de camerabeelden is goed te zien hoe twee mannen meerdere keren pogen de flat binnen te dringen. Uiteindelijk lukt dat en stichten ze brand bij een appartement op de begane grond. Vervolgens verspreidt zich in korte tijd een verstikkende rook door het gebouw.



Een dag na de brand heeft de politie een 24-jarige man gearresteerd. De politie is er vrijwel zeker van dat het gaat om een van de twee mannen op de beelden, maar omdat hij weigert te verklaren, is het niet met zekerheid te zeggen.



Brandwond