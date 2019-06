Politie en OM onderzoeken zaak failliete rijschool

Traumaheli­kop­ter moet uitwijken voor drone in Enschede

27 juni Een traumahelikopter is aan het einde van de middag bij Enschede bijna in botsing gekomen met een drone die veel hoger vloog dan wettelijk is toegestaan. De mini-helikopter bevond zich volgens de politie ook in een zogenoemde no-flyzone waar een vliegverbod geldt. Gezocht wordt naar de eigenaar van de gadget.