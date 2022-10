Politie en Rijkswaterstaat ondernamen dinsdag geen actie na vondst sporen

Rijkswaterstaat zag de sporen dinsdag voor het eerst, maar omdat er vaker mensen van het talud rijden op deze plaats, ging een medewerker ervan uit dat de bandensporen oud waren. Ook bij een tweede inspectie van Rijkswaterstaat is geen grote actie ondernomen, zegt hoofd Operatiën Stijn van Griensven van de politie vanmiddag. Hij liet daarnaast weten dat zijn collega's uitgaan van een noodlottig ongeval.

Ook de politie is gaan kijken zonder dat goed is gekeken naar sporen van de Kia van Sanne. Dat gebeurde dinsdagavond, na een tip van automobilist Peter Aaldering, zo bevestigde een politiewoordvoerder eerder vandaag aan deze site. Hij reed rond 20.45 uur op dinsdagavond over knooppunt Empel en zag de sporen duidelijk op de weg. ,,Ik zeg tegen mijn vrouw: daar is het gebeurd.”

Aaldering en zijn vrouw keerden bij de afslag Maaspoort en reden nog eens langs de plaats. Ondertussen belden ze de meldkamer. ,,We zagen de remsporen duidelijk op de linker weghelft, en een bandenspoor in de berm naar beneden.” Toevallig reed er precies een politieauto langs, die Aaldering met lichtsignalen waarschuwde om naar de kant te gaan. Ook daar vertelde hij wat hij gezien heeft.

De politie bevestigt dat dinsdagavond een politiewagen is gaan kijken naar aanleiding van één of meerdere meldingen van de sporen bij knooppunt Empel. ,,We hebben vele honderden meldingen en tips gehad. Ook over de locatie waar we uiteindelijk het voertuig hebben aangetroffen. We zijn bij Empel gaan kijken naar de bandensporen, maar de agenten hebben op dat moment geen enkel zicht op de auto gehad.” De auto met de twee vermisten werd uiteindelijk relatief ver van de sporen gevonden, voegt ze toe.

Aaldering: ,,Ze zijn gewoon in de auto blijven zitten. Ik heb het vanaf het industrieterrein bekeken. Ze hebben daar nog geen twee minuten gestaan en ze zijn weer doorgereden.” Ondertussen ging de grote zoekactie gisteren verder, met honderden vrijwilligers. Er werd vooral gezocht rond Waspik, de plek waar Sanne en Hebe mogelijk voor het laatst waren gezien.

Politiehelikopter vond de auto

Het was gisteravond uiteindelijk de politiehelikopter die de auto vond. Dat gebeurde volgens een woordvoerder nadat ‘oplettende collega’s’ iets opvallends langs de weg zagen. Waarom de politiehelikopter niet dinsdag op de eerdere meldingen van Aaldering of Rijkswaterstaat is afgegaan, kan ze niet zeggen. ,,Die wordt ingezet door de Landelijke Eenheid.”

Aaldering is gisteravond laat nog uitgenodigd op het politiebureau, vertelt hij. ,,Nadat ik op Facebook zag dat de auto was gevonden, heb ik de politie gebeld met de vraag waarom ze niet eerder zijn gaan kijken", zegt hij een beetje verbouwereerd. ,,Ze hebben excuses aangeboden dat de melding niet goed is opgepakt.”

Of eerder handelen van de politie iets had kunnen betekenen voor Hebe en Sanne, die gisteravond laat dood werden aangetroffen in de auto naast het talud, is niet duidelijk. Wel is zeker dat de auto vannacht zwaar beschadigd uit het water is gehaald.

