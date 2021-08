Politie excuseert zich na fout: oud-profvoetballer Jergé Hoefdraad niet overleden

De schutter is nog spoorloos. De politie doet dringend beroep op de schutter om zich te melden, zo meldt een woordvoerder. Op basis van beelden weet de politie om wie het gaat. ,,We hopen dat hij zich op normale wijze bij de politie meldt. Als hij dat niet doet dan roept de politie de hulp in van het tv-programma Opsporing Verzocht”, aldus een woordvoerder.



Hoefdraad werd zondag voor 06.00 uur door zijn hoofd geschoten. Op beelden die rondgaan op sociale media zijn twee knallen te horen. Andere beelden tonen een vriendin die smeekt 112 te bellen, terwijl ze Hoefdraads hoofd vasthoudt en zijn naam roept.



De schietpartij vond plaats aan het eind van een feest op de eerste verdieping van een bedrijfspand op bedrijventerrein Amstel III-Bullewijk, niet ver van het Amsterdam Medisch Centrum.



Hoefdraad had als aanvaller een lange carrière in het betaald voetbal. Nadat hij was opgeleid in de jeugd van Ajax en RKC Waalwijk, speelde hij in de eerste divisie en de eredivisie bij RKC Waalwijk, FC Omniworld, Almere City, Telstar en SC Cambuur. Hoefdraad speelde in totaal ruim 250 wedstrijden in het betaalde voetbal. Voor Almere City speelde hij liefst drie seizoenen, bij elkaar 154 wedstrijden. Voor Cambuur speelde hij acht wedstrijden in de Eredivisie.



Hij was gestopt als prof, maar zou komend seizoen met vrienden gaan spelen bij de amateurs van De Volewijckers, in Amsterdam.