Politie gaat meer jagen op hardrijders

Volgens de politiecommissaris ,,vallen er nog veel te veel doden door snelheidsduivels en andere verkeershufters’’. Reden voor de politie om een nieuw offensief te beginnen. Van Hasselt: ,,Het gedrag van mensen in het verkeer is eigenlijk een afspiegeling van het gedrag in de maatschappij. En als je daar niet corrigerend tegen optreedt, gaat het mis. Ik zie ook de tolerantie afnemen, want de ‘heer in het verkeer’ kom je haast niet meer tegen. Het is alleen nog maar ikke, ikke, ikke.’’